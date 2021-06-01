وكالة الفضاء: تنفيذ قمر صناعى مصرى 100% خلال عامين

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة قدمت فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100 % مصري يتم العمل فيه وتنفيذه 28 شهرا ثم إطلاقه، إلي جانب الإمكانيات والتجهيزات المطلوبة لإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضي المصرية، ويشمل برنامج زمني للتنفيذ.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لتفقد وكالة الفضاء المصرية.

وأضاف القوصي، أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل قمر صناعي مصري لأغراض التصوير الطيفي.

وشهدت الجولة، تفقد مدينة الفضاء المصرية والتي تضم 23 مبني من بينها، مبني وكاله الفضاء المصرية ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، وكذا وكاله الفضاء الافريقية ومن المتوقع الانتهاء منه ديمسبر 2021، المكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، مركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021.

كما تفقد الوفد البرلماني بالمقر المؤقت لوكالة الفضاء المصرية، المعامل الرئيسية، ومن بينها معمل النموذج الهندسي، ويتضمن نموذج لقمر "ايجيبت - سات 1 " الذي اجري إطلاقة 2007، بالإضافة إلي معمل نظم الحمولة الفضائية للأقمار الصناعية والخاص بتصميم واختبار الكاميرات التي توضع علي الاقمار الصناعية، ويحتوي علي تليسكوب لرصد الحطام الفضائي.

وانشأت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.