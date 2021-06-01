لمدة 30 يوما.. غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال التطوير

تعلن محافظه الجيزة أنه بناء علي طلب الهيئة العامة للطرق والكباري المشرف علي أعمال تطوير وازدواج طريق ٦ أكتوبر - الواحات بطول ٢٧٠ كم تحديدآ المرحلة الثالثة من المشروع بطول " ٢٥ " كم إبتداء" من الكيلو ١٠٠ حتي الكيلو ١٢٥ بطريق الواحات نطاق مدينة ٦ أكتوبر إتجاه مناطق الواحات البحرية والتي تشمل " إستحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالي وكذا إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطي " .

وتشير محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم غلق كلي لطريق الواحات الحالي لمسافة مايقرب من ( ٢.٨ ) كم لمدة ٣٠ يومآ إبتداء من صباح اليوم وحتي الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/١ .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بعمل تحويلة مرورية علي النحو التالي :-

- المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير إتجاه مدينة ٦ أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الإنحراف يسارآ عند الكيلو " ١٢٢ " إتجاه طريق جديد مستحدث موازي للطريق الحالي وأستمرار السير به لمسافة ما يقرب من " ٣ " كم ثم العودة مرة أخري للطريق الحالي بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلي .

- المركبات القادمة من مناطق مدينة ٦ أكتوبر وترغب بالسير إتجاه مدينة الواحات سيتم الإنحراف يمينآ عند الكيلو " ١١٩ " إتجاه طريق جديد متحدث موازي للطريق وأستمرار السير به لمسافة ما يقرب من ( ٣ ) كم ثم العودة مرة أخري للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي .

وأشار محافظ الجيزة بأن الأدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة .