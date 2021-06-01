مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل

قال التليفزيون المصري فى خبر عاجل، إن مصر دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني أبو مازن، للاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.، والاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

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