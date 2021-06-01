إسكان النواب تناقش طلب وهدان بشأن إشكالية «تسقيع الأراضي بالقاهرة الجديدة»..والحكومة ترد«فيديو وصور»

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تحدث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بشأن طلب المقدم من جانبه بشأن ظاهرة «تسقيع الأراضى» فى مدينة السادس من أكتوبر والتجمع.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن طرح أراضي فى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين لإقامة مشروعات عليها وفتح فرص عمل ولكن تم حصولهم علي الأراضي ولم يتم إقامة أي مشروع.

سليمان وهدان: تسقيع الأراضى يُحطم مجهودات وزارة الإسكان

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب سليمان وهدان:" كنا نعتقد أن زمن «تسقيع الأراضى» قد مضى، وفكرة طرح الأراضى للمستثمرين وعدم استغلالها، قد انتهب، ورغم المجهود الكبير الذى تبذله وزارة الإسكان وسعيها الدائم للتحديث والتطوير إلا أن ظاهرة تسقيع الأرض، تُحطم كل ذلك".

سليمان وهدان: طرح الأراضى للاستثمار هدفة التنمية المستدامة

وتابع عضو مجلس النواب، سليمان وهدان حديثه قائلًا:" فكرة طرح الأراضى للاستثمار هدفه التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للشباب هو إضافة لمكون اقتصادى، ويعبر عن قيمة مضافة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، على أنه لابد من الحفاظ على فلسفة الوزارة فى أنها تخلق فرص عمل، وتحافظ على الشريحة الاجتماعية الموجودة.

كما طالب عضو مجلس النواب، سليمان وهدان، خلال حديثه، بعمل حصر الأراضى التى تم بيعها خلال السنوات الماضية ومدى استغلالها، خاصة فى منطقتى التجمع والسادس من أكتوبر.

ودعا أيضًا إلى ضرورة معرفة مدة تنفيذ المشاريع، والاجراءات التى تم اتخاذها بشأن تطبيق القانون تجاه مشترى تلك الأراضى".

من جانبه قال ممثل الحكومة، المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:" إنه سيتم تقديم جداول بالمبالغ التى تم حصرها من المستثمرين، وعرضها على اللجنة".

ومن ثم تدخل النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، متسائلًا عن الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين الذين لم يستغلوا تلك الأراضى.

ورد ممثل الحكومة على تساؤل النائب سليمان وهدان، حيث أكد أن الوزارة ستقدم جداول بالأراضى التى تم سحبها من المستثمرين الذى لم يستغلوا تلك الأراضى فى زايد والتجمع، وأيضًا سيتم تقديم كامل المشاريع التى نُفذت.

من جانبه أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طارق شكرى، فى مداخلة له، إلى تجربة المغرب، والتى تتعلق بتسليم الأرض بدون مقابل مادي، نظير أن يقوم رجل الأعمال بعمل المرافق اللازمة، وإيجاد فرص عمل تعود بالنفع على الدولة، حيث أنه كلما زادت المدة بعد تسلم الأرض فارغة لمدة 4 سنوات، يتم إدخال مرافق بعد 5\6 سنوات يتحمل المستثمر تكلفتها، واذا تم لمدة 8 سنوات يتم تحمل تكلفة الأرض، فهي معادلة عكسية جاذبة للأستثمار؟

وأكد وكيل إسكان النواب أنه متخوف من ضعف الإقبال على الاستثمار بسبب انخفاض سعر الأرض، وضيق الوقت، والمنافسة بدورها تنخفض.

ومن جانبه تسائل النائب عماد سعد حمودة، عن ميز الاستثمار الأجنبى عن المحلى فى الاستثمار العقارى.ليرد بعدها النائب طارق شوقى، وكيل لجنة الإسكان، قائلًا:" المستثمر الأجنبي يقدم عملة أجنبية".

وتابع:" أثناء مناقشة هذه الفكرة مع شركة إعمار فى العاصمة الادارية الجدييدة، تم رفضها لأن المستثمر كان يهدف إلى بيع البيع للمواطن المصري، بدون تطبيق القيمة المضافة، لذلك تم وضع شرط التحويل على حساب الاستثمار فى المشروع بنسبة معينة، ورفض المستثمر، وبالتالي رفضت الدولة ، وتحويلة لشركة العاصمة الادارية .

وكان النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية،قد تقدم بطلب إحاطة جاء فيه:- استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير الإسكان.

وجاء فى طلب الإحاطة أيضًا، أنه تبين أن تلك الأراضى التى تم طرحها للبيع حصل عليها مجموعة من الشخصيات يقومون بالحصول على الأراضى تحت مسمى شركات مختلفة لنفس الشخص.

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه مطلوب عمل حصر للأراضى التى تم طرحها منذ أربعة أعوان ماضية ونسبة استغلالها.

كما شدد على ضرورة حصر الأراضى التى لم يتم استغلالها، ومتسائلًا عن الإجراءات التى تتُخذ من قبل هيئة المجتمعات العمرانية من سحب .