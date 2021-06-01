رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

/634282/رسميا-اتحاد-الكرة-يعلن-موعد-مباراة-السوبر-بين-الأهلي-وطلائع-الجيش

حدد مسئول اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي كان توج بكأس مصر النسخة الماضية علي حساب فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح والتي انتهت لصالح المارد الأحمر، حيث يمتلك في رصيده 27 بطولة كأس مصر في تاريخة.

فيما كان من المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تغير موعد الأهلي والترجي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن قد حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق نهضة البركان بنتيجة 2/0، وتوج بالقاب كأس السوبر الإفريقي، وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن قرر اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء ولم يتم تحديد الموعد حتي ذلك الوقت.