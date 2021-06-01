بعد روسيا.. الصين تعلن أول إصابة بشرية بـ«إنفلونزا الطيور»

/634283/بعد-روسيا-الصين-تعلن-أول-إصابة-بشرية-بـإنفلونزا-الطيور

بعد كورونا وعدد من الأمراض والفيروسات المعدية، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة «إتش10إن3» من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

رجل يبلغ من العمر 41 عاما

وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة «إتش10إن3» في العالم من قبل، مما يجعلها أول حالة بشرية في العالم مصابة بتلك السلالة.

روسيا تعلن أول حالة لإصابة البشر

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت السلطات الروسية اكتشاف أول حالة لإصابة البشر بسلالة H5N8 من إنفلونزا الطيور.

وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أثناء موجز صحفي، أن خبراء مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع الدواجن الواقع في جنوب البلاد الذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

المصابين كانوا في حالة جيدة

وأكدت بوبوفا أن هؤلاء المصابين كانوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم تظهر لديهم أي أعراض ملموسة، مشيرة إلى أن الخبراء في الوقت نفسه رصدوا تغيرات في أجسام المرضى واستجابة مناعتهم لإصابتهم.

ولفتت المسؤولة إلى أن الإجراءات السريعة أتاحت منع تفشي الفيروس في المصنع المذكور.

أولى حالة لتسجيل إصابة البشر

وأشارت بوبوفا إلى أن هذه تعد أولى حالة لتسجيل إصابة البشر بسلالة H5N8 في العالم، مضيفة أن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك.

العالم يجب أن يستعد

وشددت المسؤولة الروسية، على أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتا للاستعداد لمواجهة هذا التحدي والتصدي له بالشكل والوقت المناسبين.

فيما صرح رئيس مركز "فيكتور"، رينات ماكسيوتوف، في حديث للقناة الأولى الروسية بأن اكتشاف التفشي على وجه السرعة يتيح مباشرة العمل فورا لتطوير لقاح واختبارات لتشخيص الإصابات بالسلالة الجديدة.