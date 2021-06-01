عبدالوهاب خليل: وزارة الاسكان فيها عدد كبير من المستشارين عايزين نعرف بيعملوا إيه؟.. والبرلمان يقرر استدعاء الوزير«فيديو وصور»

/634287/عبدالوهاب-خليل-وزارة-الاسكان-فيها-عدد-كبير-من-المستشارين-عايزين-نعرف-بيعملوا-إيه-والبرلمان-يقرر-استدعاء-الوزيرفيديو-وصور

تحدث النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، عن طلب الإحاطة المقدم إلى وزير الإسكان، بشأن وجود عدد كبير من المستشارين التى تعاقدت معهم وزارة الإسكان، ووفقًا لما ذكره الجهاز المركزى للمحاسبات.

عبدالوهاب خليل: وزارة الإسكان بها أكبر عدد من المستشارين

وقال عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل:" بوزارة الإسكان يوجد أكبر عدد من المستشارين بجمهورية مصر العربية، ونحتاج لمعرفة السبب وراء تلك الزيادة".

وتابع عضو لجنة الإسكان، عبدالوهاب خليل، حديثه قائلًا:" طبقًا للمادة 78 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أود أن أوجه بعض الأسئلة إلى وزارة الإسكان، ومنها عدد المستشارين المنتدبين بوزارة الإسكان، سواء بالوزارة أو الهيئات التابعة.

واستكمل عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل:" وأود أن أعرف هل كل المستشارين المنتدبين جميعهم من داخل وزارة العدل، ولا هناك مستشرين من جهات أخرى".

تعليق النائب عماد سعد حمودة

وتدخل النائب عماد سعد حمودة، حيث قال:" هناك نوعين من المستشارين، فنيين وقضائيين".

واستطرد حديثه قائلًا:" بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية تم انتداب أكثر من مستشار من قبل هيئات قضائية وغيره، وفى نفس الوقت هناك إدارة شئون قانونية، وتقبض مرتبات، وترى الموضوع يُدرس فى الجهتين، ولذا أود معرفة الفرق بين المستشار القانونى والشئون القضائية طالما ينفذوا نفس الغرض".

وتابع:" أود أن أعرف الفرق بين فى كل هيئة، وما مدة امتداد المستشارين، مضيفًا:" عايز أعرف كل واحد منتدب بقاله قد اية، وعايز أعرف البدلات".

وكان النائب عبدالوهاب خليل، قد تقدم بطلب إحاطة بشأن وجود عدد كبير جدًا من المستشارين التى تعاقدت معهم وزارة الإسكان، وفقًا لما جاء فى الجهاز المركزى للمحاسبات".