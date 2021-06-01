/634288/لوضع-خارطة-طريق-مصر-تدعو-الفصائل-الفلسطينية-لاجتماع-عاجل-في-القاهرة

دعت الدولة المصرية، الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل في القاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وذلك وفق ما قال التليفزيون المصري فى خبر عاجل.

ونقل التلفزيون المصري أن الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني، فضلًا عن الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

سفير فلسطين لدى القاهرة: نعول على دور مصر

وكان قد قال دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ اللحظة الأولى بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لافتًا إلى أن توجيهات السيسي أسفرت عن نجاح وقف إطلاق النار ونزيف دماء الشعب الفلسطيني.

بمبادرة الرئيس لتخصيص 500 مليون دولار

وأشاد اللوح، بمبادرة الرئيس السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إرسال قوافل طبية وإغاثية عاجلة إلى القطاع، مؤكدًا أن فلسطين تعول على ما تقوم به مصر من دور محوري وأساسي في كل المسارات الجارية الآن.

الوفد المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة

وأشار إلى التأكيد على دور مصر من قبل الوفود الأمنية رفيعة المستوى التي زارت فلسطين والمنطقة، وآخرها الوفد المصري برئاسة الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

مجال إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة

وذكر سفير فلسطين لدى القاهرة، أن مصر كانت ولازالت ترعى الجهود المبذولة في مجال إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على مستوى المجتمع الفلسطيني ككل، مضيفًا أنها نجحت أكثر من مرة في التوصل إلى اتفاقيات بشأن هذا الصدد.