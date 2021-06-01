/634289/زراعة-النواب-توصي-بتشكيل-لجنة-لتوجيه-دعم-للصيادين-غير-القادرين

أوصت لجنة الزراعة بمجلس النوب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر وتسهيل وتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين، خاصة وأن دعم غير القادرين فى مختلف الملفات توجه عام للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

غلق الموانئ

ومن جانبه، قال النائب أبو العباس التركى، مقدم طلب الإحاطة الخاص بتضرر الصيادين، ان عمليات غلق الموانئ تؤثر على بعض الصيادين خاصة الفئات غير القادرة منهم، مما يتطلب وجود آلية لتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم فى إطار التوجه العام للدولة المصري.

حسن عمر:عدم رفع المخلفات واقتصار الأمر على تطهير فقط دون نقل ينتج عنه انبعاث رائحة كريهة

‫ قال النائب حسن عمر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن ناتج تطهير ترعة كشمير اليمنى واليسرى على امتداد طول الترعة، وعدم رفع المخلفات واقتصار الأمر على تطهير فقط دون نقل، مما ينتج عنه انبعاث رائحة كريهة، وتسبب الأمر فى تضرر أهالى كفر حمزة مركز الخانكة محافظة القليوبية، خاصة وان هذه المخلفات وسط الكتلة السكنية، مما قد يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة وتشويه المنظر العام.

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وعلق المهندس أسامة محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، قائلا:" ناتج تطهير ترعة كشمير اليمنى يتم وضعه على جانبى الطريق حتى يتم إعادة استخدامه فى تسوية الجسور بعد ذلك، وفيما يخص الجزء المتواجد وسط الكتلة السكنية سيتم النزول على أرض الواقع لرفع المخلفات، وفيما يخص ترعة كشمير اليسرى، فى شهر يناير السابق تم التنسيق مع الوحدة المحلية".