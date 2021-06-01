دوت الخليج يوضح خطوات متابعة طلب لقاح كورونا في مصر

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أصدرت وزارة الصحة خلال الساعات القليلة الماضية، توضيحا يتعلق بأحد أهم النقاط التي تشكل محل استفسار المواطنين بشأن فيروس كورونا، حيث استفاضت الوزارة في الإجابة على تساؤل يتعلق بكيفية متابعة تسجيل لقاح كورونا في مصر.

وبحسب مارصد دوت الخليج، فإنه في ظل تشكيل فيروس كورونا تهديدات مباشرة على كبار السن، ومع الوضع في الاعتبار صعوبات تعامل الفئات العمرية الأكبر مع المواقع الالكترونية، انطلقت وزارة الصحة في منشورها التوعوي لتوضح كل صغيرة وكبيرة متعلقة بخطوات التسجيل.

شروحات كاملة

استشعرت وزاة الصحة أهمية توضيح خطوات التسجيل، في ظل الإقبال الواضح من المصريين على التطعيم، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والمستجدات التي تطرأ عليه، واستقبلت الوزارة مجموعة من التساؤلات بشأن كيفية متابعة تسجيل لقاح كورونا في مصر، وردّت على الاستفسارات والتساؤلات، كما ناشدت الوزارة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وكذلك التسجيل علي موقع لقاح كورونا.

وذكرت الوزارة في منشور توعوي لها، أنّه يجب التسجيل على موقع لقاح كورونا وإدخال المعلومات بطريقة صحيحة، وبعد ادخال الاسم الرباعي والحالة المرضية من عدمها والسن وكذلك الرقم القومي أو رقم البطاقة ثم إدخال الهاتف المحمول واختيار مكان التطعيم، سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد برقم طلب الحصول على لقاح كورونا.

معلومات مبسطة

لم تلجأ وزارة الصحة، بحسب مارصد دوت الخليج، إلى أية تعقيدات في شرح كيفية متابعة تسجيل لقاح كورونا في مصر، وأوضحت بشكل مباشر وبسيط أنّه سيتم إرسال رسالة بعد ذلك من وزارة الصحة يمكن من خلالها متابعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا والتي تفيد بمكان وموعد التطعيم، وفي حال التغير أو الرغبة في تغير مكان التطعيم يتم الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105.

وأسهبت الوزارة في الشرح لتوضح أن فاعلية لقاحات كورونا في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أنّ لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.

خطر مستمر

وفقا للمفردات الواردة في البيان التوضيحي والتوعوي لوزارة الصحة، فإن مضمون توجيهات وزارة الصحة لم تتعارض مع التنبيه على خطورة كورونا، وأن انخفاض أعداد الوفيات مؤخرا، لايرتبط أبدا بزوال الفيروس، حيث شددت وزارة الصحة على رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

ووسط الحديث عن مستجدات وبائية متعلقة بإصابات الفطر الإسود، فإن الوزارة ناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.