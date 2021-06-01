/634298/الأوراق-المطلوبة-في-شقق-وزارة-الأوقاف-2021-التفاصيل-الكاملة

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية في مشروع وزارة الأوقاف الإسكاني 2021.

وأعلنت وزارة الأوقاف، طرح شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي، يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو في عملية التقديم. وينشر دوت الخليج، شروط التقديم في الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الأوقاف.

شروط التقديم:

ألا يكون الشخص المتقدم للحصول على الوحدة أو أحد من أفراد أسرته استفاد بقرض أو دعم من المشروع القومي للإسكان أومن جهة حكومية أخرى.

إقرار يفيد بأن المتقدم لم يسبق له أو أحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة سواء كانت في حوزته أو سبق التنازل عنها.

يشترط من يحصل على شقة من الصندوق باستعمالها للسكن له أو أحد أفراد أسرته.

يحظر عليه التصرف للغير فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

المستندات المطلوبة:

شراء كراسة الشروط من مقر الوزارة بمبلغ 300 جنيه.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته بشرط أن تكون سارية.

شهادة تثبت صافي الدخل الشهري للمتقدم أو الزوجة إن كانت تعمل.

إقرار يفيد بصحة المستندات التي قدمها المواطن وأنه سيكون مسؤولا جنائيا ومدنيا عنها.

شروط الحصول على وحدة سكنية من وزارة الأوقاف:

لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ويشترط ألا يزيد عن 50 سنة.

لا يكون المتقدم مالك وحدة سكنية.

لا يجوز شراء الوحدة السكنية من وزارة الأوقاف نقدا ويلتزم بنظام التمويل العقاري في سدادها.

أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية من محدودي الدخل.

لا يزيد دخله في السنة عن 42 الف طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي.

إنهاء كافة التزاماته البنكية الخاصة به إن وجدت.

تقديم مستندات إذا كان المتقدم لديه مصادر دخل أخرى "عقارات أو منقولات أو معاش استثنائي".

شروط العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

العاملون بالشركات وجهات القطاع الخاص:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء-غاز-مياه).

ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:

التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة (على أن يكون مستند حديث صادر عن عام 2021).