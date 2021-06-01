النائب أحمد إسماعيل يثير أزمة الجدار العازل بين مدينة العبور والنهضة بإسكان النواب..«فيديو وصور»

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قال النائب أحمد اسماعيل ،عضو لحنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك حالة من الاستياء بين مواطنين حي السلام ثاني، بسبب قيام جهاز مدينة العبور ببناء سور فاصل بين حي السلام ومدينة العبور ، فضلا عن وجود عدد كبير من المواطنين من حي السلام الذين يعملون فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور،مما يتسبب فى زيادة الاعباءعلى المواطنين نتيجة اللجوء للمواصلات الكثيرة للوصول إلى عملهم.

المنطقة الصناعية بالعبور

قال النائب أحمد اسماعيل ،عضو لحنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك حالة من الاستياء بين مواطنين حي السلام ثاني، بسبب قيام جهاز مدينة العبور ببناء سور فاصل بين حي السلام ومدينة العبور ، فضلا عن وجود عدد كبير من المواطنين من حي السلام الذين يعملون فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور،مما يتسبب فى زيادة الاعباءعلى المواطنين نتيجة اللجوء للمواصلات الكثيرة للوصول إلى عملهم.

اهدار المال العام

وتسائل النائب أحمد اسماعيل " عن الحكمة فى قيام جهاز مدينة العبور ببناء سور فاصل بينه وبين حي السلام؟، مؤكدا انه يعد اهدار للمال العام، لافتا إلى التكلفة المرتفعة للسور بسبب طول المساحة من طريق مص اسماعيلية إلى أول طريق بلبيس، مشيرا إلى أنه كان من الأولي استغلال هذه المبالغ فى مبادرة الرئيس "مساكن المحروسة، مشيدا بدور وزارة الداخلية فى تأمين مدينة العبور، فضلا عن وجود أدارة تأمين كامل.

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ورد ممثل الحكومة عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيلة المجتمعات العمرانية الحديدة ،بالموافقة على زيادة البوابات داخل السور للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن سبب بناء السور هو منع التعديات والسرقات .

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمناقشة عدد من طبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب .