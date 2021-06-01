/634286/حوار-مفتوح-بين-وفد-إتصالات-النواب--ومسؤولي-وكالة-الفضاء-المصرية-فيديو-وصور

استقبل الدكتور محمد القوصي، رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وعدد من اعضاء الللجنة.

وأبدى نواب لجنة الإتصالات انبهارهم بما يتم من إنجاز على ارض مصرية، مؤكدين على ان وكالة الفضاء المصرية تعتبر نقلة تاريخية لمصر في مجال الفضاء.

بداية قال النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه من خلال زيارتنا لوكالة الفضاء المصرية، ورؤيتنا لهذا الإنجاز العظيم يؤكد على أننا في صدد حدث كبير يتم إنشاءه على ارض مصرية.

وتسائل وكيل لجنة الإتصالات عن بعض النقاط بشأن دور وكالة الفضاء عالمستوى الدولي في ما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء، وما هي العوائد الإقتصادية للوكالة خاصة وانها هيئة عامة اقتصادية.

وتسائل النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ما قدمته الصين من منح لمصر قائلا:" ماذا عن المنحتين الذي قدمتهم الصين واحدة ب74 مليون والاخرى 22 مليون، وما اوجه الإستفادة التي تعود على دولة مثل الصين من هذا الأمر".

وتحدثت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن المنح التي قدمتها الصين، موضحة انها تكون لدعم الأجهزة والمعدات التي تكون مستوردة من الصين، مؤكدة على ضرورة التدريب ونقل الخبرات بشكل كبير.

وأضافت عضو مجلس النواب عن محاقظة المنيا،خلال حديثها مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، انه بوضع خطة زمنية واضحة، سوف يكون عام 2022 هو عام الفضاء المصري، ونحن نريد كنواب، أن نكون شركاء في هذا العمل وما يتم من خطوات، ونكون صوتكم في الشارع، ويتم تعريف المواطن به.

وأكد النائب محمد عبادة امين سر لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان اللجنه تدعم وكاله الفضاء المصرية، في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم في المجال الفضائي، وعلي استعداد لتقديم اي تشريعات من شأن تسهيل اجراءات عمل الوكاله.