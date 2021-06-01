/634290/خالد-الغندور-يثير-السخرية-حول-أحمد-مجاهد-والأهلي-السبب

سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، من أحمد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، وذلك بسبب تصريحاته الأخير علي أن النادي الأهلي هو الأكثر ضغط في المباريات هذا الموسم.

ونشر خالد الغندور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”الف مبروك للكابتن أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم للنادي الأهلي، وسؤال الأهلي اللي تم ضغطه لعب كام أسبوع واخر ماتش لعبه واو ماتش هيلعبه في الدوري أمتي، والترجي والوداد لعبه كام ماتش وصباح الخير”. هروب لاعب جديد من الزمالك.. تفاصيل اخر مواجهات الزمالك والجدير بالذكر أن تعادل الزمالك أمس أمام فريق الجونة بدون أهداف. قائمة الزمالك لمباراته السابقة حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد. خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي. وجاءت قائمة الفريق أمس كالأتي: حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.

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