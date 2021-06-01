ثقافة النواب ترفض زيادة موازنة وزارة الإعلام..وتعليق هام للدكتوره درية شرف الدين

/634292/ثقافة-النواب-ترفض-زيادة-موازنة-وزارة-الإعلاموتعليق-هام-للدكتوره-درية-شرف-الدين

رفضت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، زيادة الموازنة المخصصة لوزارة الإعلام في العام المالي الجديد، وطالبت وزارة المالية باعتماد المبلغ الحالي الوارد في موازنة 2020/21، والبالغ إجماليه 35 مليونا و760 ألف جنيه.

موازنة وزارة الاعلام

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات الخاصة لوضع آليات وحلول للمشكلات التى يواجهها إعلام الدولة.

مشكلات قطاع الاعلام الحكومي

ووجّهت النائبة درية شرف الدين،رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، انتقادات لوزارة المالية لعدم تعاونها لحل المشكلات المالية والتشابكات التي تواجهها قطاعات الإعلام الحكومي، قائلة: «بقالنا 15 سنة بنتكلم في بديهيات من غير حلول واقعية...صناعة الاعلام تحتاج فلوس و لا يجب ان تتوقف الامور بهذا الشكل".

دمج القنوات واعادة توزيع العاملين

وقالت النائبة درية شرف الدين ،" لا شك ان هناك مشكلة تتعلق بزيادة عدد القنوات و زيادة عدد العاملين فيها بشكل كبير و لا بد من دمج بعض القنوات و اعادة توزيع العاملين مضيفة " هناك اماكن في الدولة تحتاج موظفين و اماكن اخرى لديها عمالة كثيفة و هذا يتطلب اعادة التوزيع العاملين ".

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و أضافت النائبة درية شرف الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة البريطانية هي من تنفق على هيئة البي بي سي، و المخابرات البريطانية كذلك تموله و هو معروف للجميع و قالت تقديم الخدمة الاعلامية يجب ان يكون بمقابل

وأيّدها في الرأي ذاته، النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة، متسائلا: علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا مهما، وهو هل نحن بحاجة إلى وزارة دولة للإعلام لم تقدم شيئا منذ استحداثها؟، فالوزير المختص تم توجيه المسؤولية السياسية، وأعقب ذلك تقديمه استقالته، واليوم تأتي إلينا هذه الوزارة طالبة زيادة موازنتها في العام المالي الجديد، يجب مراجعة هذه الوزارة لحصاد ما قدمته».

تامر عبد القادر :وزارة المالية لا تهتم بالاعلام

وقال النائب تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إنّ الوقوف إلى جانب الإعلام فرض ينبغي العمل عليه، لكن للأسف وزارة المالية لا تهتم بهذا الأمر وهذا خلل كبير»، متابعا: «ما زلت متمسك برأيي، مخطئ من يتصور أنّ إعلام رؤوس الأموال يمكن أن يصبح ظهيرا للدولة، وبالتالي نحن بحاجة إلى تدخل سريع من قبل وزارت المالية والتخطيط لمواجه الإشكاليات التي يواجهها الإعلام الحكومي».