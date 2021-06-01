«تسقيع الأراضي بالقاهرة» فى مناقشات إسكان النواب «صور»

تناقش لجنة الاسكان بمجلس النوابن برئاسة النائب عماد سعد حموده ،طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن طرح أراضي فى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين لإقامة مشروعات عليها وفتح فرص عمل ولكن تم حصولهم علي الأراضي ولم يتم إقامة أي مشروع.

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