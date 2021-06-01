/634294/زراعة-البرلمان-توصي-بتشكيل-لجنة-من-الضرائب-العقارية-لدراسة-مقابل-انتفاع-أرض-ترعة-السلام

عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بإرتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضي الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى.

مصرف الطويل البحري

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها، بإعداد دراسة وافية ومستفيضة حول إمكانية انشاء محطة رفع فى المنطقة بين ترعة السلام ومصرف الطويل، لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى فى هذه المنطقة وحماية الرقعة الزراعية فى هذه المنطقة من الغرق.

تشكيل لجنة من الضرائب العقارية

كما أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بتشكيل لجنة من الضرائب العقارية، ووزارة الرى لدراسة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضى الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى، المقدم من النائب محمد نجيب، على أن تلتزم هذه اللجنة بتطبيق القرارات الوزارية فى هذا الصدد.

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كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتنفيذ خطة تطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بمركز ادكو بالبحيرة، مع بداية العام المالى الجديد فى شهر يوليه المقبل.

و أوصت لجنة الزراعة بمجلس النوب،بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر وتسهيل وتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين، خاصة وأن دعم غير القادرين فى مختلف الملفات توجه عام للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.