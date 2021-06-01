/634296/تعرف-على-سر-ظهور-والتر-بواليا-وعلي-معلول-داخل-طائرة-واحده

نشر والتربواليا مهاجم النادي الأهلي صورة تجمعه مع علي معلول الضهير الايسر للفريق عبر حسابة الشخصي”انستجرام”، وظهر الثنائي داخل طائرة واحده، وجاء سر سفر الثنائي بسبب مباراة تونس أمام نظيرة الكونغو الديمقراطية، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل 6/5 ، ولم يتم تحديد الساعة التي تقام فيها اللقاء حتي الآن.

وكان قد عاد علي معلول لاعب الفريق إلي المشاركة مؤخراً بعد غياب استمر حوالي اشهر منذ إصابته في العضلة الضامة أثناء مشاركتة في كاس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث كان أول مشاركته بعد العودة أمام نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والتي توج من خلاله المارد الأحمر بالبطولة بنتيجة 2/0، احرز الأهداف صلاح محسن ومحمد شريف.

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ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد الأهلي والترجي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني أيضاً المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.