/634297/مفاجآت-في-قائمة-المنتخب-الأولمبي-استعداد-لأولمبياد-طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفراعنة استعداد للمعسكر الذي ينطلق خلال ساعات ضمن برنامج الإعداد الخاص لأولمبياد طوكيو القادمة والمقرر إنطلاقها في شهر يوليو القادم.

وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي لاعب بيراميدز وناصر ماهر لاعب النادي الأهلي ، بينما عاد مصطفى محمد لصفوف الفراعنة الصغار للإستعداد مع المنتخب المصري لخوض منافسات طوكيو القادمة.

قائمة المنتخب المصري الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

مواجهات المنتخب الأولمبي في طوكيو القادمة

الجدير بالذكر أن مباريات المنتخب تنطلق على ملاعبان، هما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، وملعب "مياجى" الذي يحتضن المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها في يوليو القادم بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، بينما يواجه الأرجنتين يوم 25 من ذات الشهر، ويختتم الفراعنة لقاء أستراليا يوم 28 يوليو.