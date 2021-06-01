قامت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، بزيارة مقر مدينة المعرفة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور هبة صالح، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للإتصالات، والدكتورعبد المنعم الشرقاوي، رئيس الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للاسخاص ذوي الاعاقة، الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة تفقدية لـ«وفد إتصالات النواب» لأعمال إنشاء مدينه المعرفة بالعاصمة الإدارية «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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