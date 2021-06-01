5 أسباب تُجبر الأهلي على الإستغناء عن أليو ديانج

/634300/5-أسباب-تجبر-الأهلي-على-الإستغناء-عن-أليو-ديانج

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد رحيل أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف القلعة الحمراء في ظل تألق المالي مع كتيبة بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر خلال الفترات الماضية، الأمر الذي لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية من أجل ضمه لصفوف القلعة الحمراء، ويستعرض دوت الخليج أسباب اهتمام أندية القارة العجوز بضم اللاعب.

وتعد من أهم أسباب لفت اهتمام الأندية الأوروبية في تركيا وسويسرا بخدمات اللاعب أليو ديانج ، أنه صاحب قوة بدنية عالية للغاية بجانب صغر سنه حيث يبلغ من العمر 23 عاما بعد أن أنضم للنادي الأهلي قادما من صفوف مولودية الجزائر.

أسباب رحيل أليو ديانج عن صفوف الأهلي

وشارك اللاعب منذ إنضمامه مع النادي الأهلي في 75 مباراة ، أستطاع خلالها تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 ، بالإضافة لقطع الكرات بنسبة مميزة للغاية طوال تاريخ مشاركاته في الدوري والبطولات الإفريقية حتى حصد لقب " الدبابة البشرية" من جانب جماهير القلعة الحمراء وبعض محللي كرة القدم.

شارك المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي في حصد 4 ألقاب وهي دوري أبطال إفريقيا ، والدوري والكأس بالإضافة للسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان بجانب برونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي في بطولة شهدت تألق كبير من جانب اللاعب بجوار عمرو السولية في منتصف ميدان القلعة الحمراء.

رحيل أليو ديانج عن صفوف الأهلي

تبلغ القيمة التسويقية للاعب المالي أليو ديانج بقيمة 2 مليون يورو طبقا لموقع "ترانزفير ماركت" المتخصص في قيمة اللاعبين التسويقية ، وكان النادي الأهلي قد نجح في ضم اللاعب بقيمة مليون دولار ، الأمر الذي يعني استفادة المارد الأحمر ماليا من الصفقة والتي من المفترض أن تبلغ 4ملايين دولار.

وتواجد العديد من لاعبي النادي الأهلي في هذا المركز أمثال أكرم توفيق و حمدي فتحي وأكرم توفيق ، الأمر الذي يبرر وجود بديل مناسب للمالي أليو ديانج.

وكان دوت الخليج قد علم من مصادر خاصة في النادي الأهلي أن هناك موافقة شبه نهائية من جانب إدارة النادي وأعضاء لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء على رحيل أحد المالي أليو ديانج لاعب وسط، والموافقة على أي من العروض المنتظر وصولها لللاعب بشكل رسمي في الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في كل البطولات التي شارك فيها مع الأهلي .

عروض أوروبية للحصول على خدمات ديانج

وبحسب المصادر فإن إدارة الأهلي تلقت عرضا ــ ليس رسمي حتى الآن ــ من أحد الأندية الأوروبية لضم أليو ديانج في موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظير 5 ملايين يورو، أي ما يعادل 100 مليون جنيها مصريا، مع احتمالية رفع المبلغ ليصل إلى 7 ملايين يورو، وهو العرض الذي لاقى ترحيب شديد من إدارة النادي، لدعم خزينة النادي في الفترة المقبلة .