محافظ الدقهلية: لا تفريط فى متر واحد من أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأية محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مضيفا أنه لا تفريط فى متر واحد من أراضى الدولة بنطاق المحافظة.





جاء ذلك فى تصريحات لمحافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بعد الاطلاع على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية فى أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالفة بنطاق المحافظة.

وأكد مختار أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كل الأجهزة لإيقاف تلك التعديات، وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أنه تم إزالة 6 حالات تعد وبناء مخالف بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، مؤكدا أهمية الجاهزية من قبل كل الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لمنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظم.

من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة المنصورة هانى سليمان إنه تم تنفيذ إزاله سقف وأعمدة بالدور الرابع علوى لتجاوز نسبة الـ 25% وذلك بالمخالفة للقانون 119 وتمت الإزالة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز ومدينة المطرية، أكد رئيس المركز محمد حمص أنه تمت إزالة بناء مخالف لقيد الإرتفاع بدور سادس، حيث تمت إزالة المبنى الذى كان يقام على مساحة 70 مترا على نفقة المخالف، كما تمت إزالة لسميل خرسانى على قطعة أرض زراعية بمنطقة البر الثانى بالمدينةعلى مساحة 70 مترا أيضا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة نبروه، أوضح رئيس المركز رضا قويطه أنه تمت أعمال إزالة فورية لمحاولة تعلية بالمخالفة بدون ترخيص على أرض أملاك دولة بقرية طنيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما أشار رئيس مركز ومدينة طلخا محمد الأمين إلى أنه قد تم الإزالة الفورية لتعديا بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 120 مترا مربعا بقرية دميرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال رئيس حى غرب المنصورة محمد عبد الباقى إنه تم تنفيذ حملة على كل المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، مضيفا أن الحملة تمكنت من إيقاف الأعمال وإزالة جزء من سقف الدور الخامس العلوى لتجاوز نسبة 25% خدمات لعقار مخالف بمحيط مقابر العيسوى، لمخالفة قانونى نظام الإدارة المحلية والبناء ولائحة التنفيذية.