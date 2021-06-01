تقديم وزير الأوقاف.. صدور كتاب شخصيات مصرية لها تاريخ ضمن سلسلة رؤية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى مقدمة الكتاب: "يضم هذا الإصدار تعريفًا موجزًا بنخبة من الشخصيات والقامات المصرية فى مختلف المجالات: الدينية، والأدبية، والعلمية، والثقافية، والعسكرية، والسياسية، كنماذج مضيئة لأبنائنا وبناتنا على درب العلم والثقافة والوطنية معًا".

وتابعت المقدمة: "مع أن تقديم الشخصيات للناشئة أمر ليس بالسهل ولا باليسير، حيث يتطلب جهدًا كبيرًا فى انتقاء اللغة والمضمون معًا، فقد استطاع الكاتب الأستاذ عبده الزرّاع أن يحقق ذلك بجدارة، وأن يقرِّب الشخصيات التى يتضمنها هذا الكتاب لأبنائنا وبناتنا بسهولة ويسر، كما أسهم الرسام الأستاذ سامى أمين بريشته وفنه فى إضافة وإضاءة مميزة لهذا الإصدار، فتحية لهما على ما بذلاه من جهد يُذْكَر فيُشْكَر فى تقديم صورة مُشْرِقَة ومُشَرِّفَة لأربع عشرة شخصية مصرية كان لكلٍّ منها دور بارز ومؤثر فى مجاله وميدانه، مما يجعل منه باقة ثقافية شديدة التميز، وإضافة حقيقية لمكتبة الطفل".

يشتمل الكتاب على 14 شخصية مصرية لها تاريخ، وهم: "الشيخ محمد عبده، محمد فريد، سعد زغلول، الدكتور زكى مبارك، الدكتورة سميرة موسى، أحمد أمين، الدكتور محمد حسين هيكل، عباس العقاد، الفريق عبدالمنعم رياض، الدكتور عبدالحليم محمود، الدكتور جمال حمدان، الدكتور زكى نجيب محمود، نجيب محفوظ، الدكتور أحمد زويل".