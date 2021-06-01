عاجل.. أبو مازن : نثمن جهود الرئيس السيسى لترتيب البيت الفلسطينى الداخلى

جدة - نرمين السيد - وتتوجه وفود فلسطين المختلفة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لبدء الحوار الوطنى والتمهيد لاجتماع الأمناء العاميين للفصائل برعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصورة متوازية، لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد أمس الإثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادته، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطينى، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين فى قطاع غزة.