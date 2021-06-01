عاجل.. السيسى يوجه بسرعة إدخال المعدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة إدخال المعدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة، استجابة لطلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس - أبومازن، وبناءً على اجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية.





ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم، للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس. ووجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس – أبومازن، وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار فى قطاع غزة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أمس الإثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى جميع القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

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