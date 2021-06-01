سفير بريطانيا: المملكة المتحدة ومصر تعملان على تحقيق أهداف مناخية طموحة

جدة - نرمين السيد - وأجرى الوفد جولة لرؤية أهم المشروعات التى تركز بشكل خاص على الاستدامة والطاقة المتجددة والتعليم العالى، وشملت هذه المشروعات النهر الأخضر بالعاصمة، والحى الحكومى إلى جانب نظام الألواح الشمسية الذى يغطى أسطح مبانى العاصمة، والمونوريل الجديد، كذلك فروع الجامعات البريطانية بالعاصمة، جامعة كوفنترى وجامعة هيرتفوردشاير.

واستقبل اللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية "ACUD"، السفير فى المكتب الإدارى للشركة ، حيث ناقشوا مساهمات المملكة المتحدة فى تطوير العاصمة. ويشمل ذلك افتتاح جامعتين بريطانيتين فى العاصمة الجديدة فى عام 2019، واستثمار المملكة المتحدة الكبير فى صفقة بقيمة 4.6 مليار دولار لبناء خط المونوريل الجديد، والذى سيربط القاهرة بـالعاصمة الإدارية الجديدة وبذلك يوفر وسيلة مواصلات أكثر مراعاة للبيئة للمواطنين المصريين.

وبعد زيارة موقع النهر الأخضر، وبعد مشاهدة التقدم الإيجابى فى تركيب الألواح الشمسية على أسطح المبانى الوزارية الذى تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، زار السفير فرعى "كوفنترى" و"هيرتفوردشاير"، واستقبله وفدان كبيران أحدهما من جامعة كوفنترى بما فى ذلك الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتعليم، إيهاب سلامة، ورئيس جامعات The Knowledge Hub، الدكتور محمود علام، والثانى من جامعة هيرتفوردشاير، بما فى ذلك رئيس الجامعة الدكتور فنسنت إيمرى.

وخلال زيارته للجامعات، تمكن السفير من رؤية أحدث التقنيات المعروضة، بما فى ذلك المختبرات المبتكرة والتقنيات المتقدمة التى يستخدمها الطلاب فى مجالات الروبوتات والهندسة فى جامعة كوفنترى، بالإضافة إلى مرافق للطلاب الذين يدرسون فى جامعة هيرتفوردشاير.

وعلق السير جيفرى قائلا: "لقد كان من دواعى سرورى أن أحضر وفدًا كبيرًا، يمثل الإدارات المختلفة فى جميع أنحاء السفارة، لزيارة العاصمة الإدارية أمس، كانت تدور زيارتنا حول موضوعان: الأول الاستدامة والثانى التعليم العالى، فيما يتعلق بالاستدامة، أدهشنى بشكل خاص الألواح الشمسية التى تغطى المدينة بأكملها، هذه علامة مشجعة حقًا على الأهمية التى توليها الحكومة المصرية للطاقة الخضراء، إنه موضوع مهم بشكل خاص هذا العام، إذ تعمل المملكة المتحدة ومصر معًا على أهداف مناخية طموحة قبل مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسى للمناخ COP26، الذى ستستضيفه المملكة المتحدة فى نوفمبر".

وفيما يتعلق بالتعليم العالى، قال السفير: "كان من دواعى سرورى أن أرى التقدم الرائع الذى حققته الجامعتان البريطانيتان اللتان تم تأسيسهما فى العاصمة الإدارية الجديدة - هيرتفوردشاير وكوفنترى - منذ زيارتى الأخيرة، ويقع التعليم فى صميم العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر، ونحن عازمون على توسيع هذه الشراكة - سواء من خلال تشجيع فروع جامعية جديدة، أو من خلال تقديم منح دراسية وشهادات مزدوجة، أو من خلال دعم بناء القدرات فى المؤسسات التعليمية المصرية".

وقال الدكتور محمود علام ، رئيس جامعات The Knowledge Hub، التى تستضيف جامعة كوفنترى فى العاصمة الجديدة: "تشرفنا بزيارة السير جيفرى آدامز، سفير المملكة المتحدة فى مصر ووفد بريطانى رفيع المستوى، ونحن فخورون بأن يكون لدينا جامعة بريطانية ، جامعة كوفنترى، كأول شريك استراتيجى لنا، ونحن بصدد توسيع تعاوننا مع جامعة كوفنترى من خلال إضافة برامج جديدة كل عام ونتطلع إلى تطوير المزيد من الشراكات مع جامعات المملكة المتحدة المرموقة الأخرى لتقديم تعليم بريطانى عالى الجودة للطلاب فى مصر والمنطقة".

وقال رئيس جامعة هيرتفوردشاير الدكتور فنسنت إيمرى: "إنه لشرف عظيم أن أرحب بالسير جيفرى آدامز، السفير البريطانى بمصر، فى جامعة هيرتفوردشاير التى تستضيفها مؤسسة الأكاديمية العالمية فى العاصمة الإدارية الجديدة، لقد زارنا سعادته بعد الافتتاح مباشرة، ولذلك فى زيارته الثانية، كان قادرًا على رؤية التقدم الرائع الذى أحرزناه فى حرمنا الجامعى لتوفير بيئة تعليمية نابضة بالحياة مع أحدث المرافق، والتى ستدعم طلابنا الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة وإعدادهم للمساهمة فى عالم الغد".