وفد النواب يزور وكالة الفضاء ومدينة المعرفة.. ومسؤولون: تصنيع قمرا مصريا

جدة - نرمين السيد - وأنشأت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى وتختص وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، ووضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

وشهدت الجولة، تفقد مدينة الفضاء المصرية والتى تضم 23 مبنى من بينها، مبنى وكالة الفضاء المصرية ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، وكذا وكاله الفضاء الإفريقية ومن المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021، المكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، مركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021.

كما تفقد الوفد البرلمانى بالمقر المؤقت لوكالة الفضاء المصرية، المعامل الرئيسية، ومن بينها معمل النموذج الهندسى، ويتضمن نموذج لقمر "ايجيبت - سات 1" الذى جرى إطلاقه 2007، بالإضافة إلى معمل نظم الحمولة الفضائية للأقمار الصناعية والخاص بتصميم واختبار الكاميرات التى توضع على الأقمار الصناعية، ويحتوى على تليسكوب لرصد الحطام الفضائى.

وقال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة قدمت فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تصورا متكاملا وخطة عمل لتصنيع قمر صناعى مصرى بالكامل 100 % مصرى يتم العمل فيه ويتم تنفيذه فى 28 شهرا ثم إطلاقه، إلى جانب الإمكانيات والتجهيزات المطلوبة لإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، ويشمل برنامج زمنى للتنفيذ، مضيفا أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل قمر صناعى مصرى لأغراض التصوير الطيفى.

وأبدى نواب لجنة الاتصالات انبهارهم بما يتم من إنجاز على أرض مصرية، مؤكدين على أن وكالة الفضاء المصرية تعتبر نقلة تاريخية لمصر فى مجال الفضاء.

بداية قال النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من خلال زيارتنا لوكالة الفضاء المصرية، ورؤيتنا لهذا الإنجاز العظيم يؤكد على أننا بصدد حدث كبير يتم إنشاءه على ارض مصرية.

وتساءل وكيل لجنة الاتصالات عن بعض النقاط بشأن دور وكالة الفضاء على المستوى الدولى فيما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء، وما هى العوائد الاقتصادية للوكالة خاصة وأنها هيئة عامة اقتصادية.

وتساءل النائب يوسف الشاذلى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ما قدمته الصين من منح لمصر قائلا: "ماذا عن المنحتين الذى قدمتهما الصين واحدة بـ74 مليونا والأخرى 22 مليونا، وما أوجه الاستفادة التى تعود على دولة مثل الصين من هذا الأمر".

وتحدثت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن المنح التى قدمتها الصين، موضحة أنها تكون لدعم الأجهزة والمعدات التى تكون مستوردة من الصين، مؤكدة على ضرورة التدريب ونقل الخبرات بشكل كبير.

وأضافت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، خلال حديثها مع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أنه بوضع خطة زمنية واضحة، سوف يكون عام 2022 هو عام الفضاء المصرى، ونحن نريد كنواب، أن نكون شركاء فى هذا العمل وما يتم من خطوات، ونكون صوتكم فى الشارع، ويتم تعريف المواطن به.

وأكد النائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة تدعم وكالة الفضاء المصرية، فى ظل التطور التكنولوجى الكبير الذى يشهده العالم فى المجال الفضائى، وعلى استعداد لتقديم أى تشريعات من شأن تسهيل إجراءات عمل الوكالة.

كما قام وفد اللجنة بزيارة مقر مدينة المعرفة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض مسؤولو المشروع، تفاصيل المدينة الجديدة، والتى تقع على مساحة 197 فدانا وتضم كل من مركز الإبداع والابتكار، معهد القومى للاتصالات، الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، مبنى هرم العروض الرقمية، فضلا عن مبانى التحكم وموزع الكهرباء والأسوار، حيث كشف المسؤولون عن المشروع عن الانتهاء من نحو 75% من المرحلة الأولى للمدينة، موضحين أن المبانى الإدارية والتعليمية تقع على مساحة 72.800 م مربع بواقع 17.33 فدانا.