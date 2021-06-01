عاجل.. السيسى يوجه بتحرك مصرى سريع لتحقيق الاستقرار فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحرك مصرى سريع فى جميع الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن. وطلبت حركة حماس فى قطاع غزة، من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، عقد اجتماع للأمناء العاميين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن. وجددت الفصائل الفلسطينية، تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.

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