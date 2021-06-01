قائمة منتخب مصر الأولمبي لمباراتي جنوب إفريقيا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقبل خلال أجندة يونيو قبل المشاركه في أولمبياد طوكيو.

أولمبياد طوكيو تنطلق خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس، بمشاركة 16 منتخبًا من 6 اتحادات قارية مقسمة على 4 مجموعات تًقام في 6 مدن باليابان الدولة المنظمة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو رفقة إسبانيا وأستراليا والأرجنتين.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو أيضًا، الأولى يوم 10 يونيو والثانية 13 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقي - عمار حمدي - أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي - أحمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقال غريب، إنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام بعض اللاعبين الذين حالت ظروف الإصابة دون انضمامهم حتى موعد إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للفيفا يوم 30 يونيو.

وقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر غدًا وتم الاتفاق على أن يكون المعسكر مفتوحًا أيام 2 و3 و4 يونيو، ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اعتبارا من السبت 5 يونيو.