رئيس جامعة العريش: انتهاء أول أيام امتحانات الفصل الثاني دون مشاكل في اللجان (صور)

تابع الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، اليوم الثلاثاء، سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليات الجامعة وسط التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

وقامت اللجان بقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل الدخول إلى حرم الكليات وارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الأيدي.

وأوضح رئيس جامعة العريش ، أنه لم يتم رصد أية مشكلة داخل لجان الامتحانات في اليوم الأول على مستوى الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي اصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلاب الجامعة أو القائمين على عملية الامتحانات.

واكد رئيس الجامعة أن سلامة وصحة الطلاب تأتي في المقام الأول، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة صحة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وتابع" الدمرداش "عمداء الكليات استيفاء قاعات الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الكلية وكذلك الغرف المخصصة للعزل بكل كلية.

وأجريت الامتحانات في يومها الأول على فترتين صباحًا ومساء بكليات التربية والتربية الرياضية والتجارة والاستزراع المائي والمصايد البحرية على فترتين صباحًا ومساءًا، بينما تجري الامتحانات بكليات الآداب والعلوم والطب البيطري فترة صباحية فقط.

ويؤدى الامتحانات 1733 طالب وطالبة خلال الفترة الصباحية بينما يؤدي 1818 طالب وطالبة الامتحانات خلال الفترة المسائية وبإجمالي 3551 طالب وطالبة.