التعليم: تحديد موعد نهائى للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم

وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم تحديد موعد نهائى للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/6/2021.
وأشار حجازى، إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، أن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحى "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6/6/2021.
وأكد نائب رئيس عام الامتحان على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالبا.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبى لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.
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