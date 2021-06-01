دوت الخليج يكشف تفاصيل مبادرة «أولاد مصر» برعاية تنسيقية الأحزاب لمساعدة للأيتام «فيديو»

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تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأدية الادوار المجتمعية الفارقة، لصالح المواطن بما ينعكس على أحوال الوطن ككل، حيث أعلن عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب النائب اكمل نجاتي، خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، عن تفاصيل مبادرة مجتمعية خاصة بالأيتام ترعاها تنسيقية الاحزاب والسياسيين.

جهود متواصلة

كعادة النائب أكمل نجاتي أحد أبرز وأنشط نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كثف جهوده على مدار الأيام الماضية، وقد حضر اليوم اجتماعا برلمانيا موسعا للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، وأطلق تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، جاء فيها: ناقشت اليوم اقترح برغبة، تقدمت به بإسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتعلق بآثار سياسات وزارة التضامن ودورها تجاه دور الأيتام، وتناقشنا في ظل وجود ممثلي الحكومة من وزارة التضامن بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وتابع: أثرنا نقاط هامة، وعدت الوزارة بدراستها، وقد لمسنا نية جادة لعقد اجتماع آخر مماثل، لاستكمال مابدأناه اليوم، لعرض استراتيجية الوزارة فيما يخص تحديدا مسألة الحماية الاجتماعية لبعض الفئات ومنها الأيتام، وسيكون لدينا مزيد من الموضوعات التي سنطرحها في هذا السياق داخل لجنة التضامن وحقوق الإنسان، وسيكون هناك تقرير منتظر صدوره وعرضه على رئيس مجلس الشيوخ بهذا المضمون قريبا، حول مبادرة ترعاها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنتصر للأيتام وترتقي بأحوالهم وظروفهم.

مبادرة نوعية

بسؤال أكمل نجاتي عن أبرز ملامح المبادرة التي تقدمت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال: استهدفنا أن يكون هناك التزامات على وزارات التضامن والإسكان والأوقاف لإطلاق بروتوكول يتضمن وحدات سكنية منخفضة التكاليف للأيتام عقب خروجهم من دور الرعاية.

وأضاف: نستهدف من خلال المبادرة التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي، بما يساعدنا على أن نعزز لدى هؤلاء الشباب الهوية المصرية، وأن يشعروا أن مصر بلادهم بالفعل وليس القول فقط، وسنطلق على المبادرة "أولاد مصر" لأنهم كذلك فعليا، والمسمى بأتي لمنع أي تمييز سلبي ضد الأيتام، وسنقترح أن يكون هناك تعاون كبير بينا وبين وزارة التضامن، نشرف ببروتوكول مع الوزارة في مبادرة كلنا ينساعد.

سياسة بمفهوم جديد

حرص النائب أكمل نجاتي في نهاية حديثه لتحيا مصر على الإشارة لأهم أهداف تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والتي تحكم كافة تحركات وقرارات كوادر التنسيقية في النواب والشيوخ، حيث أوضح : نريد أن نقدم للمواطن ما يبرهن على أننا نستهدف " سياسة بمفهوم جديد"، وهو الشعار الذي يؤمن به كافة أعضاء وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابع: نسخر كافة طاقاتنا، ونوجه جهود نوابنا في غرفتي البرلمان، من أجل الانتصار للفئات الاجتماعية بمختلف تنويعاتها، وأن كوادر التنسيقية حريصين على إطلاق المبادرات المجتمعية الفعالة والتي يكون لها صدى إيجابي ملموس بالنسبة للمواطن.