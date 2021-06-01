مها عبد الناصر لـ دوت الخليج: 2022 ستكون عام الفضاء المصري«صور وفيديو»

/634305/مها-عبد-الناصر-لـ-تحيا-مصر-2022-ستكون-عام-الفضاء-المصريصور-وفيديو

أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بتجربة انشاء الوكالة المصرية للفضاء، مؤكدة أن مصر تدخل إلى برنامج فضاء حقيقي، و أن عام 2022 ستكون عام الفضاء المصري حيث سيتم اطلاق اكثر من قمر صناعي، كما ستكون المحطة أكتملت من حيث التشييد والبناء، خاصة مكان تجميع الاقمار الصناعية.

الوكالة المصرية للفضاء

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، أن انشاء الوكالة المصرية للفضاء يعد انجازا للدولة ،مشددة على حرص اللجنة ان تكون شريك فى هذا الحدث التاريخي،من خلال تقديم كامل الدعم لاطلاق المحطة.

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وتجدر الاشارة إلى ان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي،قامت اليوم بزيارة لمقر مدينة المعرفة المصرية، بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور هبة صالح، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للإتصالات، والدكتورعبد المنعم الشرقاوي، رئيس الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للاسخاص ذوي الاعاقة، الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض مسؤولو المشروع، تفاصيل المدينة الجديدة، والتي تقع علي مساحة 197 فدان تضم كل من مركز الابداع والابتكار، معهد القومي للإتصالات، الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، مبني هرم العروض الرقمية، فضلا عن مباني التحكم وموزع الكهرباء والأسوار.