/634306/غلق-كلي-لطريق-الواحات-لمدة-شهر-تعرف-على-التحويلات-المرورية

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم غلق كلى لطريق الواحات الحالى لمسافة ما يقرب من 2.8 كيلو متر لمدة 30 يومًا، بدءًا من اليوم وحتى الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات

ويأتي الأمر بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى المشرف على أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم تحديدا المرحلة الثالثة من المشروع، بطول 25 كم ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق الواحات البحرية والتى تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى و إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

وقامت محافظة الجيزة بعمل تحويلة مرورية كالتالى:

المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يسارا عند الكيلو " 122 " اتجاه طريق جديد مستحدث موازى للطريق الحالى واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من " 3 " كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلى . المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يمينًا عند الكيلو " 119 " اتجاه طريق جديد متحدث موازى للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من ( 3 ) كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية، ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .

عودة تطبيق المواعيد الصيفية في الجيزة

فيما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن عودة العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات، وذلك بدأ من اليوم تنفيذآ لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار كورونا.

استمرار منع إقامة سرادقات العزاء

وأشار محافظ الجيزة على إستمرار منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط ، نظرآ لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وذلك في إطار خطة الدولة في إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة إلتزام المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم بمواعيد الفتح والغلق وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية. وأصدرت وزارة التنمية المحلية قرارآ بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم إعتبارآ من 17 إبريل الماضي والمتضمن أن مواعيد مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا.

مواعيد اغلاق المحال

وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا. ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.