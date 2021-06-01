النائب هشام الحصري يكشف كواليس مبادرة حزب مستقبل وطن مع الحكومة بشأن غرامات الأرز«صور وفيديو»

/634308/النائب-هشام-الحصري-يكشف-كواليس-مبادرة-حزب-مستقبل-وطن-مع-الحكومة-بشأن-غرامات-الأرزصور-وفيديو

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، انه تم عمل دراسة حول أزمة غرامات زراعة الأرز التي كانت مقررة على المزارعين، موضحا أن إجمالي الغرامات التي كانت مقررة من عام 2013 لـ عام 2020 بلغت 3 مليار و300 مليون جنيه، وما تم تحصيله خلال هذه المدة بلغ 300 مليون جنيه فقط وذلك بنسبة 9.6 %.

وضع حلول تضمن المصلحة للجميع

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري وبحضور عدد من النواب، مضيفا، أنه تم عمل مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء من أجل بحث حل لهذ الأمر، وللحفاظ على مستحقات الدولة مع مراعاة ظروف المزارعين خاصة أنخفاض اسعار المحاصيل.

وأشار النائب هشام الحصري إلى أن الدولة لم تحصل سوى 300 مليون جنيه من القيمة الكلية في 7 سنوات، حيث أنه بالسير على هذا المنوال سوف يتم تحصيل باقي المبلغ خلال 63 سنة، وذلك الامر دفعنا دفعنا لطرح حلول من اجل التخفيف عالمزارع، وتم التوصل إلى انه من يقوم بالدفع خلال 6 أشهر يتم الإعفاء بنسبة 50% من المبلغ ، وتم الإعجاب بهذه الفكرة، وقام مجلس الوزراء بإصدار قرارات أفضل من هذا العرض وكان ذلك بوجود النائب أشرف رشاد زعيم حزب الاغلبية والذي كان له دور كبير وداعم لتنفيذ هذا الأمر.

قرارات الحكومة بشأن الغرامات

وتابع الحصري حديثه أن قرارات الحكومة أفادت بتخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في ‏حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، وتخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 ‏وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%، بينما تخفيض الغرامة بنسبة30% من قيمتها في حالة سدادها ‏خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021.‏

وتوجه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، ورئيس الوزراء ووزير الزراعة والمالية، لإستجابتهم وتنفيذهم هذا الأمر لصالح المزارع البسيط، مؤكدا أن المجلس الحالي والسابق شهد مطالبات عديدة لحل هذا الأمر وكان على رأس هؤلاء النواب المطالبين النائب ثروت سويلم.

وتوجه بالشكر لحزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبية، والسيد رئيس الحكومة وزير الزراعة ووزير المالية لاستجابتهم وتنفيذهم هذا الامر لصالح المزارع البسيط، وكان بنتء علة مكالبات من قبل نوالب المجليس الخالي والماضي وعلى رأسسهم النائب ثروت سويلم.