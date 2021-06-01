/634309/حسانين-توفيق-يطالب-باستغلال-التكنولوجيا-لحجز-تذاكر-معرض-الكتاب

اقترح النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أنه بالتزامن مع عقد معرض الكتاب لابد من استغلال التكنولوجيا لمواجهة المخاطر، لاسيما في ظل جهود الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

التحول الرقمي

ودعا النائب حسانين توفيق، إلى أهمية استحداث آلية جديدة لحجز تذاكر الدخول للمعرض، بحيث تكون إليكترونيا ومن خلال وزارة الثقافة، موضحا أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمي من جهة، ومن جهة أخرى يمنع التزاحم أمام بوابات المعرض لتقليل فرص الإصابة بين رواد المعرض.

معرض الكتاب

وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أيضا أهمية التوسع في عقد فعاليات المعرض افتراضيا من خلال التطبيقات الإليكترونية المتاحة، وهو ما سيمنع التواجد بشكل مكثف داخل المعرض، بالإضافة إلى زيادة أعداد المشاركين في الفعاليات.

فيروس كورونا

وشدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها في التنسيق فيما بينها من أجل تلافي أي مشكلات نتيجة التجمعات المتوقعة في معرض الكتاب، فضلا عن توفير كل وسائل الوقاية والإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين رواد معرض الكتاب.

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هذا ووافق مجلس الشيوخ ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،خلال جلسته العامة نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وشهد مشروع القانون خلال مناقشته من حيث المبدأ أراءا مختلفة من الاعضاء ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، ورأي البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل ، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.