«سيكون هناك إراقة دماء هائلة».. تصريحات مشينة لرئيس وزراء إثيوبيا

وتحدث آبي أحمد في التسريب بالأمهرية، ترجمه نشطاء إثيوبيون إلى الإنجليزية، حذر فيه أعضاء حزب الرخاء، الحزب الحاكم، من الأحزاب الأخرى التي تريد أن تستولي على السلطة من خلال الانتخابات المقررة في 21 يونيو الجاري.

وقال آبي أحمد: "نحن بحاجة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة من أي خطأ صغير.. لا يجب أن يتولى السلطة أي شخص آخر خلال العشر سنوات القادمة".

وأضاف: "أفضل الموت، ولن أتخلى عن السلطة.. سنتخذ العديد من الإجراءات، القوة التي أعددناها لهذا حان وقت العمل بها.. لذلك سيكون هناك إراقة دماء هائلة".

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا في التسجيل الذي سربه موقع “Kello Media”الأفريقي ومقره واشنطن: "لدينا مسئولية جادة، لكن مقارنةً بما حققناه فليس من الصعب أن نقوم بها".

وبعد انتشار التسريب على نطاق واسع، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا ينفي من خلاله ما ورد في المقطع الصوتي.

وزعم أن التسجيل المفترض أنه منسوب لرئيس الوزراء خلال اجتماع حزب الازدهار في الأسبوع الماضي، "تجميع صوتي مزيف جرى إعداده بالاعتماد على تصريحات مختلفة غير متصلة ببعضها، أدلى بها رئيس الوزراء، وأنه تم تجميع هذه التصريحات لتظهر في التسريب المزيف".

وقال البيان: "في عصر المعلومات المضللة هذا ومع اقتراب موعد الانتخابات، نحث المواطنين على توخي الحذر بشأن مثل هذه الأنواع من حملات التضليل التي تهدف إلى إثارة الفتنة".

وكان قد قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الاثيوبية.

وقال أبي، إن ذلك هو "السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، وسيكون لذلك دور فعال في الإنتاج الزراعي الذي سيتضاعف حوالي ثلاث مرات في السنة، بهدف ضمان الأمن الغذائي لإثيوبيا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق الخطة المعلنة، وقال يجب على الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية.

وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد أبي أحمد أن الدبلوماسية هي مظهر من مظاهر أثيوبيا، لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأصوات التي سمعت مؤخرا ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية، وتهدف الى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية، ومهما يكن الأمر.

كما قال أبي فإن "إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة"، مشددا على أن الوحدة أمر بالغ الأهمية.

