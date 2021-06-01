محافظ القاهرة: المواطن سيشعر بتأثير إيجابى فى جمع القمامة

وأضاف محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكنى ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل، والتى ستكون أيضاً مسؤولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية والشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.
وأكد المحافظ، أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حيا من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتاً إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد محافظ القاهرة على الدور الميدانى لرؤساء الأحياء وضرورة تواجدهم على مدار اليوم، لرصد شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أن الدور الأساسى للعمل هو خدمة المواطنين مع تنفيذ القانون دون تجاوز إو إخلال.
وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بإخلاء الوحدات السكنية التى تم تحويلها إلى مخازن على الفور حرصًا على حياة وممتلكات المواطنين، حيث تحتوى العديد منها على مواد تمثل خطورة.
وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية بتقديم أجوبة وافية لاستفسارات المواطنين حول الاشتراطات البنائية الجديدة والتى يتم العمل بها تجريبيًا بحى مصر الجديدة وسيتم تعميمها على جميع الأحياء بداية يوليو القادم ليستطيعوا استيفاء أوراق الحصول على التراخيص عند التقديم.
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