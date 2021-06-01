عاجل.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع فى القاهرة الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - دعت مصر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى اجتماع فى القاهرة الأسبوع المقبل، برعاية الرئيس الفلسطينى أبو مازن.



جدة - نرمين السيد - دعت مصر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى اجتماع فى القاهرة الأسبوع المقبل، برعاية الرئيس الفلسطينى أبو مازن. يأتى ذلك للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

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