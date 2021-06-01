النشرة المرورية : كثافات مرتفعة بصلاح سالم .. وشارع مراد بديلا عن ثروت

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، وإيمان مختار، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية خصوصًا عن منطقة كفر عبده المتجه إلى أبوقير، كما شهدت منطقة فيكترا مانويل بعض الكثافات المرورية للمتجه إلى كايروسيز مول.

وأشار إلى أن بعض الكثافات المرورية ظهرت فى شارع جيهان بمدينة المنصورة للمتجه إلى حى الجامعة، وبالنسبة لمحافظة القليوبية ظهرت بعض الأحجام أعلى الطريق الزراعى نتيجة أعمال رفع الطرق فى هذه المنطقة.

وتابع :" أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل مرضى وطبيعى، عدا منطقة باسوس نتيجة لأعمال التوسعة".

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى السياق ذاته، ذكر صابر أن هناك عدد من الكثافات ظهرت عند منطقة شارع ثروت بمحافظة الجيزة، وطالب بسلوك شارعى مراد والجامعة بديلًا عنه، وأوضح أن هناك بعض الأحجام المرتفعة فى القاهرة خصوصًا محور صلاح سالم للقادم من كوبرى الفردوس وطالب بسلوك محور النصر، وظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى العاشر للقادم من الفسطاط ويفضل سلوك مناطق الملك الصالح.