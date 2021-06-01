حسانين توفيق يطالب بإتاحة تذاكر معرض الكتاب إلكترونيا لتلافى مشكلات كورونا

جدة - نرمين السيد - اقترح النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أنه بالتزامن مع عقد معرض الكتاب لابد من استغلال التكنولوجيا لمواجهة المخاطر، لاسيما فى ظل جهود الدولة لمواجهة وباء كورونا.





ودعا توفيق، إلى أهمية استحداث آلية جديدة لحجز تذاكر الدخول للمعرض بحيث تكون إليكترونيا ومن خلال وزارة الثقافة، موضحا أن ذلك يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمى من جهة، ومن جهة أخرى يمنع التزاحم أمام بوابات المعرض لتقليل فرص الإصابة بين رواد المعرض.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أيضا أهمية التوسع فى عقد فعاليات المعرض افتراضيا من خلال التطبيقات الإلكترونية المتاحة، وهو ما سيمنع التواجد بشكل مكثف داخل المعرض، بالإضافة إلى زيادة أعداد المشاركين فى الفعاليات.

وشدد النائب حسانين توفيق، على أهمية قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها فى التنسيق فيما بينها من أجل تلافى أى مشكلات نتيجة التجمعات المتوقعة فى معرض الكتاب، وتوفير كل وسائل الوقاية والإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين رواد معرض الكتاب.