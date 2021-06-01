ودعا توفيق، إلى أهمية استحداث آلية جديدة لحجز تذاكر الدخول للمعرض بحيث تكون إليكترونيا ومن خلال وزارة الثقافة، موضحا أن ذلك يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمى من جهة، ومن جهة أخرى يمنع التزاحم أمام بوابات المعرض لتقليل فرص الإصابة بين رواد المعرض.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أيضا أهمية التوسع فى عقد فعاليات المعرض افتراضيا من خلال التطبيقات الإلكترونية المتاحة، وهو ما سيمنع التواجد بشكل مكثف داخل المعرض، بالإضافة إلى زيادة أعداد المشاركين فى الفعاليات.
وشدد النائب حسانين توفيق، على أهمية قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها فى التنسيق فيما بينها من أجل تلافى أى مشكلات نتيجة التجمعات المتوقعة فى معرض الكتاب، وتوفير كل وسائل الوقاية والإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين رواد معرض الكتاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسانين توفيق يطالب بإتاحة تذاكر معرض الكتاب إلكترونيا لتلافى مشكلات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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