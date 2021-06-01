صور .. العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقع المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكرانى دينيس ماليوسكا اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الدولتين عبر خاصية الاتصال المرئى، وذلك فى إطار توطيد العلاقات القضائية والقانونية بين جمهوريتى مصر العربية وأوكرانيا.





وحضر مراسم التوقيع السفير أيمن مختار الجمال السفير فوق العادة ومفوض جمهورية مصر العربية بـ العاصمة الأوكرانية كييف، وايفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، ولفيف من أعضاء البعثتين الدبلوماسيتين بالدولتين، وأعضاء قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارتى العدل المصرية والأوكرانية. يذكر أن هذه الاتفاقية تساهم فى إعادة التأهيل والاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم، وإدماجهم داخل مجتمعهم.

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