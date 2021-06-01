أبرزها الاستعداد لبطولتى الاسكواش واليد.. قرارات الاتحاد الرياضى للجامعات

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، وبحضور د. صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، ود.هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية انتظام ممارسة الرياضة، وتنظيم المسابقات فى الجامعات لما لها من آثار إيجابية على الطلاب صحياً ونفسياً.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من استعدادت بطولتى العالم "الاسكواش 2022، وكرة اليد 2024"، وبناء عليه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة آخر استعدادات البطولتين برئاسة د.هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد.

كما وافق المجلس على المشاركة فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو 2021 فى روسيا.

واعتمد المجلس خطة التعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية فى نشر الألعاب الترفيهية التى يُنظمها، ومنها: ألعاب الدومينو، وألعاب طاولة الزهر.

ووافق المجلس على قيام جامعة العريش بإقامة الدورة الرياضية لجامعات المحافظات الحدودية فى ألعاب "كرة القدم خماسى، تنس الطاولة" بمدينة العريش، وذلك بمشاركة جامعات أسوان، العريش، جنوب الوادى، مطروح، الوادى الجديد، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لإقامة البطولة.

كما وافق المجلس أيضاً على إقامة الدورة الرياضية الثانية للجامعات "أونلاين".

ووافق المجلس على إقامة المؤتمر الدولى لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والمقام خلال شهر نوفمبر 2021 تحت عنوان "متجهات التعايش الآمن للأنشطة الرياضية فى ظل المتغيرات العالمية"، وكذلك الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

ووافق المجلس أيضاً على إقامة دورات للغة الإنجليزية للعاملين بالاتحاد والمتطوعين والراغبين من الجامعات لإدارة الدورات الرياضية للتأهيل لبطولة العالم للاسكواش 2022، وبطولة العالم للجامعات لكرة اليد 2024.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور حازم أحمد الروبى مديراً للمركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة.