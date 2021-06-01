رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود تونس في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالجهود التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد في حفظ أمن واستقرار بلاده والنهوض بها في كافة المجالات لتحقيق ما يصبو إليه الشعب التونسي من آمال وتطلعات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي السفير التونسي محمد بن يوسف لدى مصر، اليوم بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، حيث تم التباحث حول مجمل القضايا والتطورات على الساحة العربية، كما تم بحث سبل التعاون بين البرلمان العربي وتونس في كافة المجالات لتعاون بناء ومثمر.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره واعتزازه بجهود تونس ودورها في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ العلاقات العربية ودفعها نحو نطاق أرحب ولمزيد من التكاتف والتكامل العربي في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة والتي تتطلب تعاون وتوحيد للجهود العربية أكثر من أي وقت مضى.