المميزات وموعد الافتتاح.. أول مدرسة تكنولوجية بالإسكندرية تدخل الخدمة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن دخول أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية ببرج العرب الخدمة مطلع العام الدراسى المقبل 2021/ 2022.





وقال سعد، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن مدرسة "GIT" للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب تُعد الأولى من نوعها فى الإسكندرية من خلال إدخال نوعية تعليم جديدة للتعليم الفنى.

ولفت إلى أن المدرسة متخصصة فى مجالات "إنتاج الماكينات الصناعية، وتشكيل وتشغيل المعادن، تصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية، تشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج، البرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام".

وأضاف سعد، أن خريجو المدرسة يحصلون على دبلوم فنى معتمد دوليا، ومكافآت مالية مناسبة ورعاية اجتماعية مميزة خلال الدراسة، فضلاً عن فرصة عمل لائقة لدى الشريك الصناعى بعد التخرج.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه يمكن عمل الطالب بأجر كمتدرب فى العطلة الصيفية، فيما يحصل المعلمون المتميزون على حوافز مادية ومعنوية من خلال الشريك الصناعى وفق المتابعة والتقييم المستمر.

وتهدف المدرسة إلى بناء نموذج مصرى جديد للتعليم المزدوج يحافظ على التوازن بين التعليم القائم على العمل والتعليم داخل قاعات الدراسة، فضلاً عن التوافق مع احتياجات الصناعة.

ويأتى افتتاح هذه النوعية من التعليم الفنى إطار توجه الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وعمل طفرة ونقلة نوعية فى مجال إنتاج الماكينات الصناعية وقطع غيار السيارات.

ووقعت الوزارة عدد من البروتوكولات لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف التخصصات كنموذج للتعليم الفنى المطور.