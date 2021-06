/634315/أحمد-بريرى-يكتب-الوظيفة-المناسبة-2-ضع-مواعيد-الإنهاء-والتزم-بها

عليك بتغيير هذا الهدف إلى شيء آخر، وبحسب ما ذكرت ليندا جراتون - Lynda Gratton بكتاب The Shift: The Future of Work is Already Here فإن مَن سيفوزون بالمستقبل بكل شيء هُم المرتبطين بالجانب التصميمي في العمل سواء كان تصميم الأزياء أو البرامج أو الخِطَط أو أي شيء، ولقد وفَّرت التكنولوجيا الكثير والكثير من الجهد في العمل، ولكن التصميم والإبتكار وتحديد الأغراض، فمازال في يد الإنسان، والإقتراح الفوري هنا هو أن تبدأ على الفور بالقراءة بمجال عملك الحالي إن حددته، وإن لم تستطع تحديد مال عمل، فلتبدأ بالمبيعات. ولكن مهلاً، أغلب الشباب قد أعطى للمبيعات طابع سيء في ذهنه، إلا أنها هي أفضل وظيفة قد تنقل أي شخص إلى أعلى المستويات، وتساعده على التعلُّم السريع لأهم المهارات.

الأعمال.. نشاط إنساني واجتماعي

انظر للأعمال بإعتبارها نشاط إنساني وإجتماعي في المقام الأول، قبل أن تكون تخصصية.

كيف ستساعد الناس بمجالك؟ اصنع جدولاً وقتما استطعت لتلخيص وتبسيط الإجراءات. فكِّر بكيفية حل أكثر المشكلات شيوعاً بمجالك، وليس فقط تدوير العمل تقليدياً، لأن السوق في تغيُّر مستمر ولن يكون العمل التقليدي مطلوباً جداً، ولن يحظى بالمكافئات.

انظر للمجالات الآتية وحاول إضافة المزيد إليها كل فترة.

( تلفزيون – تواصل إجتماعي – كمبيوتر – موارد بشرية –إدارة – sheets – مراحل عمرية - إستراتيجيات - سياحة – ترفيه مطاعم – المرافق – مناسبات - لوجيستيك – تعليم – التصميم – محتوى – التصنيع – الترفيهي مقابل التجاري – retail – توعية (سلامة – نظافة – توفير – استخدام أمثل وأوفر)

كيف يمكنك أن تصبح بوظيفة «مساعِدۛ» بأي مجال مما سبق أو بأي مجال قد تفكِّر فيه أنت؟ أو مساعد تصميمي أو في المبيعات؟ ما هي العناصر ذات الحركة؟!