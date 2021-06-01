شروط شقق وزارة الأوقاف 2021.. تعرف على التفاصيل

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شروط شقق وزارة الأوقاف 2021، يسعى الكثير من المواطنين فى الوقت الحالى لمعرفة موعد طرح الشقق السكانية التابعة لوزارة الإسكان، وبإشراف من هيئة المجتمعات العمرانية.

شروط شقق وزارة الأوقاف 2021

وكانت هيئة الأوقاف قد أعلنت عن توفير عدد كبير من الشقق السكنية، خلال شهر يونيو الحالى، حيث أكدت الهيئة أن منهج حجز الوحدات السكنية سيكون بنظام التمويل العقارى، وذلك فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

دوت الخليج، يسلط موقع دوت الخليج الإخبارى التفاصيل المتعلقة بتوفير عدد من الوحدات السكنية فى مدن أكتوبر والعاشر من رمضان، ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل المتعلقة بما تقدمه الهيئة خلال الفترة الحالية، وإليكم التفاصيل:-

وأكدت هيئة الأوقف انه سيتم توفير تيسير نظام السداد بالنسبة للمواطنين المتقدمين للشراء، وذلك من خلال نظام التمويل العقارى، لمن تنطبق عليه الشروط.

شقق الأوقاف.. الشروط اللازم توافرها فى المتقدم

هذا وكانت هيئة الأوقاف، قد حددت عدد من الشروط اللازم توافرها للمستحقين، والتى منها:- 1- ألا يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية سبق أن حجز أكثر من وحدة سكنية أخرى. 2- يوقع المتقدم للحصول على وحدة سكنية، ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بوجهٍ أو آخر من دعم المشروع القومي للإسكان. - الحاصل على الوحدة السكنية يُلزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات.

ومن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على وحدة سكنية عليه التالى:-

1- المتقدم للحصول على وحدة سكنية يحظر عليه شراء الوحدات السكنية نقدًا، بل يلتزم بنظام التمويل العقارى.

2- يجب أن يكون المتقدم على حجز وحدة سكنية غير مالك لأخرى وأن يكون من حدودى الدخل.

3- يلزم على المتقدم شراء كراسة شروط بمبلغ وقدره 300 جنيه فقط من مقر هيئة الأوقاف المصرية.

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وكانت وزارة الأوقاف قد أتاحت كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية، حيث تم بيع كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الإسكان الاجتماعى، بمدن السادات وأكتوبر والعاشر من رمضان.