/634322/السيسي-يوجه-بسرعة-تحقيق-الاستقرار-وإدخال-معدات-للمساهمة-في-إعمار-غزة

استمرت القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار فيها، أولوية الاهتمامات المصرية حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة تحقيق الاستقرار.

وقف إطلاق النار

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمصر التزامها باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل ذلك. وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.

تحرك مصري سريع

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحرك مصري سريع في كل الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن. وطلبت حركة حماس في قطاع غزة من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

سرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية واجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية.

اجتماع عاجل في مصر

ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

دعم جهود مصر لإعادة الإعمار

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد أمس الاثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة. شدد الرئيس السيسى على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادته، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.