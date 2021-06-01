/634307/تألق-مصطفي-فتحي-مع-سموحة-يجبر-كارتيرون-علي-عودته-للزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت من قبل العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وبالأخص من الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.

نجح ‏مصطفي فتحي لاعب الزمالك المعار في هذا الموسم مع سموحة فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري، هذا الموسم، إلى 8 أهداف، ومن جانب آخر إستطاع أن يصنع 5 أهداف، ليصل إلي مساهمته في 13 هدف مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الإنتقالات الشتوي الماضي، وإستطاع مصطفي بذلك الرقم التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015 / 2016 والتى سجل خلالها خمسة أهداف، ليصبح هذا الموسم الأكثر له الذي يُساهم في الأهداف.

نتيجة مباراة المقاولون وسموحة

إلتقي فريق سموحة والمقاولن العرب في الأحد الماضي في الدوري، حيث انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في الدور الخامس والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء بين الفريقين استاد الإسكندرية.

أهداف مباراة سموحة والمقاولون

تقدم فريق المقولون العرب في نتيجة المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة، باقدام عمر فتحي من خلال تسديدة قوية سكنة الشباك من خارج منطقة الجزاء، في أسفل يسار المرمي.

مصطفي فتحي يتألق ويحرز هدف التعادل

جاء الرد السريع من فريق سموحة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بأقدام مصطفي فتحي من خلال مرور بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يمين المرمى.

جاء الهدف الثاني لفريق سموحة في الدقيقة 47 من خلال تمريرة من مصطفى فتحي إلى محمد نادي المتمركز داخل منطقة جزاء المقاولون فسدد الأخير كرة ردت من الدفاع ثم عادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت منتصف الشباك.

وجاء الهدف الثاني للمقاولون العرب وهدف التعادل في الدقيقة 61 من عمر المباراة، بأقدام فاروق نور الدين، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها حسن الشامي عن طريق كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فاروقا نور الدين برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.