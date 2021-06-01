/634313/علاء-عبد-العال-أتمنى-تكريم-الحلواني-بضمه-للمنتخب

عبر علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن سعادته بالفوز الصعب على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في ربع نهائي كأس مصر. وقال عبد العال عبر برنامج “كورة تريند”بقناة “الحدث اليوم”: إن فريقه واجه منافساً صعباً للغاية يحرج الأهلي والزمالك ويحتل المركز الثالث بالدوري مؤكداً أنه اعتمد على بعض اللاعبين الصاعدين في الفترة الماضية على رأسهم الثلاثي الهجومي عمرو رضا وأشرف مجدي وحمزة مجدي بجانب الظهير أحمد بلية.

وأشار إلى أنه كان واثقاً في قدرة فريقه على التعادل لو سجل الفريق هدفاً رغم التأخر بهدفين وهو ما حدث بفضل تركيز اللاعبين والجهاز الفني والروح القتالية.

وأشاد بتألق لاعبه عمرو الحلواني نجم الفريق وتميزه في إرسال الكرات العرضية والثابتة مؤكداً أن الحلواني مثال للاعب المحترف وتألقه وراءه عوامل عديدة على رأسها الحفاظ على لياقته البدنية واتباع أساليب محترفة في التغذية.

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وأبدى مدرب أسوان رغبته في انضمام عمرو الحلواني للمنتخب الوطني في الفترة القادمة مؤكداً أن عامل السن ووصول الحلواني إلى 35 عاماً ليس عقبة أمامه لأنه لاعب مفيد ومهم وقد يكون حلاً في بعض المباريات.

وأستكمل حديثة:" انظروا إلى منتخب فرنسا واستدعاءه للنجم كريم بنزيمة رغم وصوله إلى 33 عاماً وغيابه عن المنتخب منذ 6 أعوام كاملة لأنه سيفيد المنتخب".

عمرو الحلواني

وتابع:" أتمنى تكريم الحلواني بضمه للمنتخب والاستفادة منه كحل إضافي في المنتخب وإجادته الكرات الثابتة وإرسال العرضيات المتقنة".

الأهلي

وعن مصير الدوري الممتاز رد قال عبد العال:" بعد تأجيل 4 مباريات للأهلي الموضوع أصبح صعباً.. ندرك جيداً أن الأمر خارج إرادة الأهلي واتحاد الكرة بسبب الارتباطات ولكن بصفة شخصية أتمنى إلغاء الدوري".

وأضاف:" الدوري هذا الموسم قوي للغاية ولم يتضح البطل أو الفرق الهابطة ولا يوجد فريق في رأيي يستحق الهبوط والأفضل للجميع أن يتم الاكتفاء بهذا القدر من الموسم وبدء بطولة جديدة في بداية شهر أغسطس المقبل لمنح الفرق فرصة للاستشفاء وخوض فترة إعداد مناسبة والعمل على انتظام البطولة في الموسم المقبل".